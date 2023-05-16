Ексдружина київського наркодилера Юрія Чернецького, співачка Інна Воронова вибачилася за те, що виставила відео з роботою українського ППО.

Вона спробувала виправдатися, сказавши, що зробила необдуманий вчинок, оскільки сильно злякалася.

– Виклала відео, була з дітьми вдома, не зрозуміла, що відбувається, і після першого коментаря я зрозуміла, що не можна залишити, і я одразу ж видалила, буквально через кілька хвилин. Я розумію, що це відео могло принести погані наслідки. Дуже сильно вибачаюся, я дуже сильно люблю нашу країну Україну і бажаю нам якнайшвидшої перемоги над агресором. Вибачте мене, будь ласка, – сказала Воронова.

Користувачі мережі не зрозуміли вибачень Інни, зазначивши, що такі елементарні речі за дев’ять років війни вже давно потрібно знати.

Війна з 2014 року, ти не знала? Що за х**ню ти несеш. Нікому не потрібні твої вибачення, і вони нічим не допоможуть.

А те, що з кожної праски в твоєї улюбленій країні вже впродовж багатьох місяців кричать не знімати і не викладати роботу ППО – ти цього теж не знала?

Сподіваюся, запобіжні заходи будуть гідними і ніякі вибачення не зможуть врятувати!

Дуже дурний вчинок для дорослої жінки. Злякалася сильно і виклала відео?

Не перший день війни. Це або відсутність мізків, або планомірні дії, – пишуть обурені українці.

16 травня вночі РФ здійснила чергову повітряну атаку по Києву. Влада і військові завжди наголошують і просять жителів нашої країни не виставляти на показ роботу ППО, прильоти або локації, але очевидно, що не всі селебритіз це розуміють.

Так, в Instagram Інна Воронова оприлюднила роботу ППО, ба більше, вона повідомила локацію, звідки було знято відео.

Такий самий необдуманий вчинок зробила й акторка Ксенія Мішина, однак та поспішила одразу ж дати відсіч усім, зазначивши, що місцевість вона не повідомляла, як і те, де живе.

У будь-якому разі – знімати роботу ППО категорично не можна. Це пряма наводка ворогові!