Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Після тривалої боротьби з Альцгеймером: померла дружина фронтмена Sex Pistols

7 Квітня 2023, 10:04
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Джон Лайдон і Нора Форстер
Джерело: Getty Images

Дружина фронтмена Sex Pistols Джона Лайдона Нора Форстер померла у 80 років після багаторічної боротьби з хворобою Альцгеймера.

– З важким серцем ми ділимося сумною новиною про те, що Нора Форстер – дружина Джона Лайдона майже п’ять десятиліть – померла, – повідомили у Twitter.

Зараз дивляться

Джон Лайдон і Нора Форстер познайомилися у 1975 році і через чотири роки одружилися. Спільних дітей у них не було. Дочка Форстер від першого шлюбу померла 2010 року від раку грудей.

Нора Форстер жила з хворобою Альцгеймера останні сім років, а Лайдон був її постійним опікуном протягом усієї боротьби з хворобою.

Цього року Джон Лайдон хотів поїхати на Євробачення від Ірландії з “любовним посланням” дружині. Пісню Hawaii він присвятив усім, хто переживає важкі часи з близькою людиною, про яку піклується.

Читайте також:
Джон ЛайденЗ пилососом та штовхаючи дружину в інвалідному візку: як Джон Лайдон вчить пісню для Євробачення

Теги
Sex Pistols
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь