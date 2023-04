Дружина фронтмена Sex Pistols Джона Лайдона Нора Форстер померла у 80 років після багаторічної боротьби з хворобою Альцгеймера.

– З важким серцем ми ділимося сумною новиною про те, що Нора Форстер – дружина Джона Лайдона майже п’ять десятиліть – померла, – повідомили у Twitter.

1/2 Rest in Peace Nora Forster

It is with a heavy heart that we share the sad news that Nora Forster – John Lydon’s wife of nearly 5 decades – has passed away. Nora had been living with Alzheimer’s for several years. In which time John had become her full time carer. pic.twitter.com/MmQQdtmrjG

— John Lydon Official (@lydonofficial) April 6, 2023