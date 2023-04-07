Дружина фронтмена Sex Pistols Джона Лайдона Нора Форстер померла у 80 років після багаторічної боротьби з хворобою Альцгеймера.

– З важким серцем ми ділимося сумною новиною про те, що Нора Форстер – дружина Джона Лайдона майже п’ять десятиліть – померла, – повідомили у Twitter.

1/2 Rest in Peace Nora Forster It is with a heavy heart that we share the sad news that Nora Forster – John Lydon’s wife of nearly 5 decades – has passed away. Nora had been living with Alzheimer’s for several years. In which time John had become her full time carer. pic.twitter.com/MmQQdtmrjG — John Lydon Official (@lydonofficial) April 6, 2023

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Джон Лайдон і Нора Форстер познайомилися у 1975 році і через чотири роки одружилися. Спільних дітей у них не було. Дочка Форстер від першого шлюбу померла 2010 року від раку грудей.

Нора Форстер жила з хворобою Альцгеймера останні сім років, а Лайдон був її постійним опікуном протягом усієї боротьби з хворобою.

Цього року Джон Лайдон хотів поїхати на Євробачення від Ірландії з “любовним посланням” дружині. Пісню Hawaii він присвятив усім, хто переживає важкі часи з близькою людиною, про яку піклується.