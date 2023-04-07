Жена фронтмена Sex Pistols Джона Лайдона Нора Форстер умерла в 80 лет после многолетней борьбы с болезнью Альцгеймера.

— С тяжелым сердцем мы делимся печальной новостью о том, что Нора Форстер — жена Джона Лайдона почти пять десятилетий — скончалась, — сообщили в Twitter.

1/2 Rest in Peace Nora Forster It is with a heavy heart that we share the sad news that Nora Forster — John Lydon’s wife of nearly 5 decades — has passed away. Nora had been living with Alzheimer’s for several years. In which time John had become her full time carer. pic.twitter.com/MmQQdtmrjG — John Lydon Official (@lydonofficial) April 6, 2023

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Джон Лайдон и Нора Форстер познакомились в 1975 году и через четыре года поженились. Общих детей у них не было. Дочь Форстер от первого брака умерла в 2010 году от рака груди.

Нора Форстер жила с болезнью Альцгеймера последние семь лет, а Лайдон был ее постоянным опекуном на протяжении всей борьбы с болезнью.

В этом году Джон Лайдон хотел поехать на Евровидение от Ирландии с “любовным посланием” жене. Песню Hawaii он посвятил всем, кто переживает трудные времена с близким человеком, о котором заботится.