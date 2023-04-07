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После длительной борьбы с Альцгеймером: умерла жена фронтмена Sex Pistols

7 апреля 2023, 10:04
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Джон Лайдон і Нора Форстер
Источник: Getty Images

Жена фронтмена Sex Pistols Джона Лайдона Нора Форстер умерла в 80 лет после многолетней борьбы с болезнью Альцгеймера.

— С тяжелым сердцем мы делимся печальной новостью о том, что Нора Форстер — жена Джона Лайдона почти пять десятилетий — скончалась, — сообщили в Twitter.

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Джон Лайдон и Нора Форстер познакомились в 1975 году и через четыре года поженились. Общих детей у них не было. Дочь Форстер от первого брака умерла в 2010 году от рака груди.

Нора Форстер жила с болезнью Альцгеймера последние семь лет, а Лайдон был ее постоянным опекуном на протяжении всей борьбы с болезнью.

В этом году Джон Лайдон хотел поехать на Евровидение от Ирландии с “любовным посланием” жене. Песню Hawaii он посвятил всем, кто переживает трудные времена с близким человеком, о котором заботится.

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