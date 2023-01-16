Колишній соліст гурту Sex Pistols та фронтмен колективу Public Image Ltd Джон Лайдон змагається за право представляти Ірландію на Євробаченні 2023. Він хоче виступити на конкурсі з піснею Hawaii, яка є любовним посланням його дружині Норі Форстер, яка бореться із хворобою Альцгеймера.

– Я роблю це для того, щоб показати, що таке хвороба Альцгеймера. Висуваючи її на перший план це, ми сподіваємося, що наблизимося до лікування, – зазначив 66-річний Лайдон.

Він зізнався, що під час написання пісні намагався бути обережніше з формулюваннями, оскільки вони засновані на тому, яке їхнє життя в даний момент.

Назва композиції Hawaii відсилає до улюбленої відпустки співака із дружиною в 1980-х. Лайдон розповів, що грав цю пісню Форстер удома, показував їй слова на iPad та залучав до своїх репетицій.

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– Я ходжу по дому з гетто-бластером та пилососом, штовхаючи її в інвалідному візку. Це фантастично весело, але це єдиний спосіб, за допомогою якого я можу вивчити цю пісню, – поділився він.

Зазначимо, 80-річній Норі діагностували хворобу Альцгеймера у 2018 році. З того часу він став її опікуном.