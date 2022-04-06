Український телеведучий Андрій Бєдняков повідомив про смерть своєї матері, яка тривалий час перебувала в окупованому Росією Маріуполі.

Сумною новиною артист поділився в своєму Instagram, зазначивши, що мама слабшала з кожним вибухом.

– Мами не стало… За час війни я розмовляв із сестрою двічі. По хвилині. Коли вони нарешті змогли виїхати – мені зателефонували родичі. Я зрадів. Але потім зателефонувала сестра і сказала, що мама в комі, – поділився Бєдняков.

Ведучий процитував слова сестри: Вона вже в комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з’явилася нагода, ми поїхали… Я не хотіла ховати маму біля під’їзду… Як робили це інші.

Андрій зазначив, що мама хворіла, проте якби не війна, то вона ще жила б.

– “Русскій мір” – гірше за найстрашнішу хворобу. Гірше раку та Альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого поста. Але я певен, що рано чи пізно – я приїду попрощатися з мамою. Коли на тій території знову висітиме український прапор, – зазначив чоловік.

Він додав, що президент РФ Володимир Путін відібрав у нього і у тисячі українців найрідніше.

– Я не хотіла ховати маму біля під’їзду. Як робили інші… Нехай ця фраза з’являється щоразу у вашій голові, мої російські “друзі-мовчуни”, коли згадуєте про мене! Не думайте мені писати! – наголосив Бєдняков.

Також він сказав, що Маріуполь потрібно терміново звільняти та рятувати людей, які залишилися там.

5 квітня ми писали, що рідним Андрія Бєднякова вдалося евакуюватись із Маріуполя. Про сім’ю в окупованому Маріуполі телеведучий розповів ще 12 березня. Його мама та сестра не виходили на зв’язок до 22 березня.

Фото: Андрій Бєдняков