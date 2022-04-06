Украинский телеведущий Андрей Бедняков сообщил о смерти своей матери, которая долгое время находилась в оккупированном Россией Мариуполе.

Грустной новостью артист поделился в своем Instagram, отметив, что мама слабела с каждым взрывом.

— Мамы не стало… За время войны я говорил с сестрой два раза. По минуте. Когда они, наконец-то, смогли выехать — мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме, — поделился Бедняков.

Ведущий процитировал слова сестры: Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали… Я не хотела хоронить маму у подъезда… Как делали это другие.

Андрей отметил, что мама болела, однако если бы не война, то она бы еще жила.

— “Русский мир” — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и Альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно — я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг, — отметил мужчина.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин отнял у него и у тысячи украинцев самое родное.

— Я не хотела хоронить маму у подъезда. Как делали остальные… Пускай эта фраза появляется каждый раз в вашей голове, мои российские “друзья-молчуны”, когда вспоминаете обо мне! Не вздумайте мне писать! — подчеркнул Бедняков.

Также он сказал, что Мариуполь нужно срочно освобождать и спасать людей, которые остались там.

5 апреля мы писали, что родным Андрея Беднякова удалось эвакуироваться из Мариуполя. О семье в оккупированном Мариуполе телеведущий рассказал еще 12 марта. Его мама и сестра не выходили на связь до 22 марта.

Фото: Андрей Бедняков