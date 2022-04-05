Український телеведучий Андрій Бєдняков повідомив, що його близьким вдалося евакуюватись із Маріуполя.

В Instagram-stories він лаконічно написав – Виїхали і додав емодзі у вигляді червоного серця.

Згодом Андрій знову вийшов на зв’язок і повідомив, що йому вдалося поспілкуватися з другом із Маріуполя.

– Він вибрався з сім’єю та немовлям із Маріуполя. Там справжнє пекло. Від історій волосся дибки! “Визволителі” немає вам прощення ніколи, – написав Бєдняков.

Про родину в окупованому Маріуполі телеведучий розповів ще 12 березня. Його мама та сестра довгий час не виходили на зв’язок. Про те, що з ними все гаразд, Андрій дізнався 22 березня – через день після дня народження.

Раніше Бєдняков розповідав про бажаний подарунок на 35-річчя. За словами телеведучого, в дитинстві він ніколи не розумів, чому бажають здоров’я та мирного неба, проте зараз сам про це мріє.