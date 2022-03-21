Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков сьогодні, 21 березня, святкує ювілей – 35 років. Він розповів, який би подарунок хотів отримати у воєнний час.

В Instagram Андрій поділився, що в дитинстві ніколи не розумів, чому бажають здоров’я.

– Мовляв, що це таке… Здоров’я. Ну побажайте там гарного настрою, грошей побільше, щастя… Здоров’я. Так само я не розумів, чому батьки на дні народження бабусі, крім цього всюдисущого здоров’я, завжди бажали їй мирного неба над головою, – написав Бєдняков.

Він розповів, що його бабуся пройшла Другу світову війну, тому бачила весь той жах на власні очі.

– Як шкода, що про здоров’я та мирне небо ти починаєш розуміти тоді, коли вже пізно. Коли процес уже запущено. А деякі й досі не розуміють. Для них головне захопити та знищити, – зазначив актор.

Андрій наголосив, що а цей свій день народження бажає мирного неба Україні, а українцям – здоров’я.

До своєї розповіді Бєдняков прикріпив фото – малюнок доньки.

– Моє найзаповітніше бажання сьогодні – щоб діти продовжили малювати! Для себе. Для батьків. Для всіх. Діти мають цінувати фразу мирне небо, а не “можемо повторити”. Діти мають жити, – наголосив Андрій.

На випадок, якщо хтось захоче зробити телеведучому подарунок на день народження, він вказав людей, які допомагають та збирають гроші в цей тяжкий час.

Фото: Андрій Бєдняков