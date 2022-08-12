Голлівудська акторка Енн Гейч, яка перебувала в комі після автокатастрофи, померла на 54-му році життя.

Родичі зірки вирішили відключити її від системи життєзабезпечення, оскільки лікарі констатували смерть мозку. У Гейч залишилося двоє синів – 20-річний Гомер та 13-річний Атлас.

Органи зірки будуть передані відповідно до її волі на потреби донорства.

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– На жаль, через нещасний випадок Енн Гейч отримала тяжку гіпоксичну травму головного мозку і перебуває в комі у критичному стані. Очікується, що вона не виживе, – повідомляв після аварії представник сім’ї Гейч Deadline.

Нагадаємо, що Енн Гейч потрапила в аварію 5 серпня у Лос-Анджелесі. Автомобіль акторки врізався у житловий будинок.

Після цього її Mini Cooper спалахнув, через що з’явилися опіки. Очевидці заявили, що за кілька хвилин до зіткнення з будинком вона також потрапила до ДТП – у сусідньому кварталі.