Голливудская актриса Энн Хеч, которая находилась в коме после автокатастрофы, умерла на 54-м году жизни.

Родственники звезды решили отключить ее от системы жизнеобеспечения, поскольку врачи констатировали смерть мозга. У Хеч остались двое сыновей — 20-летний Гомер и 13-летний Атлас.

Органы звезды будут переданы в соответствии с ее волей на нужды донорства.

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— К сожалению, из-за несчастного случая Энн Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга и находится в коме в критическом состоянии. Ожидается, что она не выживет, – сообщал после аварии представитель семьи Хеч Deadline.

Напомним, что Энн Хеч попала в аварию 5 августа в Лос-Анджелесе. Автомобиль актрисы врезался в жилой дом.

После этого ее Mini Cooper вспыхнул, из-за чего появились ожоги. Очевидцы заявили, что за несколько минут до столкновения с домом она также попала в ДТП – в соседнем квартале.

Актриса известна благодаря съемкам в таких лентах – Шесть дней, семь ночей, Психо, Супермен: Судный день, Бастион.