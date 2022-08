Австралійська співачка та акторка Олівія Ньютон-Джон померла у віці 73 років. Зірка померла від раку на своєму каліфорнійському ранчо в оточенні родини та друзів.

Про те, що сталося, заявила сім’я в Instagram.

Олівія здобула світову популярність завдяки фільму Бріолін 1978 року, в якому зіграла разом із Джоном Траволтою.

Джон уже відреагував на сумну новину – він заявив, що актриса зробила наше життя набагато кращим.

– Моя люба Олівіє, ти зробила наше життя набагато кращим. Твій вплив був неймовірним. Я так сильно тебе люблю. Ми побачимось у майбутньому, і знову будемо всі разом. Твій з першого моменту, коли я побачив тебе, і назавжди! Твій Денні, твій Джон! – Прокоментував Траволта.

Окрім гри в кіно, Олівія також була успішною кантрі-співачкою – вона продала мільйони платівок по всьому світу.

Навіть знаменита американська телеведуча Опра Вінфрі сказала, що позитивність Олівії просто заразлива.

Ньютон-Джон народилася у Кембриджі у 1948 році. Її батько був британським шпигуном під час Другої світової війни. Мати – донькою німецького лауреата Нобелівської премії Макса Борна. Сім’я переїхала до Австралії у 1954 році, де дівчинка виросла та пов’язала своє життя з творчістю.

Світ дізнався про співачку в 1971 році, коли вона випустила пісню If Not For You, яка досягла сьомого рядка у британських чартах. Серед досягнень Олівії – чотири Греммі, а також сім хітів, які були в топах США.

