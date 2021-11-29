Украинская блоггерша Саша Пустовит после скандального развода закрутила новый роман.

По данным франковских СМИ, избранником женщины стал врач-стоматолог Платон Тарванский. Пара вместе посетила день рождения блогера Александра Залиско, который организовал БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора.

На личной странице в Instagram Платон поделился общим фото пары, но затем сразу закрыл свой профиль.

Сама Саша лицо бойфренда не показывает. Недавно на своей странице она опубликовала романтическое видео, однако любимого блогерши не было видно. Пара сидела на балконе, попивая вино.

— Такой теплой получилась моя 26-я осень, — подписала видео Саша.

Стоит отметить, что Саша и Платон – бывшие одногруппники. Они учились вместе на кафедре хирургической стоматологии Ивано-Франковского медицинского университета.

Напомним, что сейчас Саша переживает процесс развода с блогером Игорем Пустовитом. Пара заявила о разрыве отношений в июле 2021 года.

По словам Саши, в браке она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужчины.

Игорь желал ей смерти от онкологии и шантажировал, женщина пыталась разорвать объективные отношения восемь раз. В свою очередь Игорь Пустовит заявил, что бывшая жена его часто унижала и критиковала.

Сейчас экс-супруги пытаются поделить имущество и официально развестись. У них есть двое сыновей – Даниил и Евгений.