Телеведучий Микита Добринін змінив імідж. Він збрив бороду, з якою всі звикли його бачити.

Так, в Instagram чоловік оприлюднив фото, на якому постав перед підписниками іншим. Він показав реакцію шанувальників, а також маленького сина Лева.

Одразу мінус 10 років.

Одразу маєш молодший вигляд.

Молодий і красивий, а ще з’явиться додаткова площа для поцілунків, – такі повідомлення Добринін отримав від прихильниць.

Також він розповів, що коли прийшов забирати сина із садочка, той трохи був здивований й уважно розглядав тата.

– Забираю сина з садка, і тут таке. Лев у шоці… Продовжує дивуватися відсутності бороди, – поділився Микита.

Чому ведучий вирішив змінити імідж саме зараз – невідомо. Можливо, просто захотілося чогось нового.

Нагадаємо, раніше Микита Добринін і Даша Квіткова по-сімейному відсвяткували день народження сина. Незважаючи на те, що пара розлучилася, вони зберегли дружні стосунки заради спадкоємця.

Про своє розставання експодружжя оголосило в січні, проте офіційно розлучилося лише в червні.

Фото: Микита Добринін