Блогерка Даша Квіткова розповіла, чи привітав її колишній чоловік із днем народження. 9 липня зірка відзначала своє 25-річчя, а про подарунки Даша розповіла своїм фанатам.

Так, блогерку запитали, чи дарував їй Нікіта Добринін подарунок – за документами вони розлучилися місяць тому. Квіткова заявила, що їй поставили про це 20 запитань, тому настав час розповісти.

– Нікіта зранку подарував квіти, коли забирав Левчика до себе, – зізналася Даша.

Нагадаємо, що Квіткова і Добринін офіційно розлучилися в червні через моральне перенасичення одне одним. До того ж, у дівчини просто не вистачало часу на всіх, зокрема й на чоловіка. Блогерка заявила, що стосунки у них зберігаються нейтральні – це стосується і батьківства.

Зараз у зірки дуже насичене життя й без стосунків – фанати постійно обговорюють різні чутки, серед яких і стосунки з відомими чоловіками, і зради під час шлюбу. Даша заявила, що не зустрічається з Лаченковим і продюсером Таллером – ці припущення висмоктані з пальця. Зрад під час стосунків із Добриніним також не було з її боку.