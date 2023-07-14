Блогерка Даша Квіткова та Нікіта Добринін показали, як разом відсвяткували день народження сина. 13 липня Леву виповнилося два рочки.

Радісною подією мама іменинника похвалилася в Instagram.

Так, колишня пара влаштувала вечірку, на якій були присутні близькі та друзі. Гості оцінили аніматорів, фотозону та іменний тортик. Також Квіткова показала зворушливі знімки, де обіймає малюка і радіє його святу.

– Дякую, що два роки тому ти обрав мене своєю мамою. Нехай я не ідеальна, але зроблю все, щоб ти був найщасливішим хлопчиком на світі. Спасибі, що вчиш мене неосяжності любові і даруєш мені нескінченний потік сили та енергії, – заявила Даша.

Нагадаємо, що свято для малюка повели навіть попри розлучення Квіткової та Добриніна – їхнє офіційне розставання відбулося на початку літа. Причина – перенасичення одне одним. Блогерка заявила, що після розлучення у них нейтральні стосунки і вони будуть концентрувати увагу на вихованні дитини.

Нещодавно був день народження і в самої Даші – Квіткова розповіла про подарунок від Добриніна. Її колишній чоловік подарував їй букет квітів, коли забирав малюка до себе.