Телеведущий Никита Добрынин сменил имидж. Он сбрил бороду, с которой все привыкли его видеть.
Так, в Instagram мужчина обнародовал фото, на котором предстал перед подписчиками иным. Он показал реакцию поклонников, а также маленького сына Льва.
- Сразу минус 10 лет.
- Сразу выглядишь моложе.
- Молодой и красивый, а еще появится дополнительная площадь для поцелуев, — такие сообщения Добрынин получил от поклонниц.
Также он рассказал, что когда пришел забирать сына из садика, тот немного был в недоумении и внимательно рассматривал папу.
— Забираю сына из садика, и тут такое. Лев в шоке… Продолжает удивляться отсутствию бороды, — поделился Никита.
Почему ведущий решил изменить имидж именно сейчас — неизвестно. Возможно, просто захотелось чего-то нового.
Напомним, ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова по-семейному отпраздновали день рождения сына. Несмотря на то, что пара развелась, они сохранили дружеские отношения ради наследника.
О своем расставании экс-супруги объявили в январе, однако официально развелись лишь в июне.
Фото: Никита Добрынин