Співачка Roxolana, після ракетного обстрілу її команди у Вінниці 14 липня, представила пісню Не бійся. Разом із композицією артистка презентувала чорно-біле ліричне відео.

У треку Roxolana закликає українців не боятися та вірити у перемогу України в повномасштабній війні з РФ. Сама композиція була написана в перші дні вторгнення.

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За словами співачки, їй здавалося, що в такі важкі часи люди потребують бадьоріших і життєрадісних композицій, проте ракетні обстріли Вінниці змінили її ставлення до власної пісні.

– 14 липня життя знову розділилося на до та після. Після теракту у Вінниці, де загинув наш Женя, я не розуміла, як співати далі. Кожен член нашої команди не розумів, як продовжувати свою справу. Щодня ми втрачаємо рідних, близьких, друзів та побратимів. У такі моменти серце розривається, хочеться опустити руки та зупинитися, – написала артистка в Instagram.

Roxolana додала, що саме цього домагається РФ, коли випускає свої ракети містами України.

– Щоб ми всі боялися. Щоб ми зупинилися. Щоб ми померли зсередини. У такі моменти слід пам’ятати, що ми не самотні. Не треба боятися. Ми всі разом, пліч-о-пліч, піднімаємося і йдемо вперед, де буде наша перемога, мир і життя, – наголосила артистка.

У ліричному ролику до пісні виконавиця співає на тлі неба, а її слова супроводжують субтитри. Наприкінці відео можна побачити імена українців, які загинули внаслідок ракетних ударів, завданих росіянами по Вінниці.

Нагадаємо, під час обстрілу Вінниці загинув один із учасників колективу Roxolana – Євген Коваленко. Ще одного – Андрія Мороза відвезли до лікарні в тяжкому стані. Того дня в артистки та її музикантів був запланований виступ у благодійному концерті.

Далі співачка планувала виступити у Хмельницькому, Тернополі та Житомирі, проте концерти вона скасувала.