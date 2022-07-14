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Є загиблий: учасники команди Roxolana постраждали під час вибухів у Вінниці

14 Липня 2022, 15:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Roxolana

Співачка Roxolana розповіла про вибухи у Вінниці біля Будинку офіцерів. Її команда потрапила під обстріл – один з учасників загинув.

Подробицями вибухів у Вінниці співачка поділилася в Instagram.

– Під час ракетного обстрілу росіянами Вінниці, частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій у тяжкому стані продовжує боротися за життя в операційному, – розповіла Roxolana у відео до своїх шанувальникам.

Співачка додала, що зараз вона молиться за їхнє життя, а також за тих, хто постраждав сьогодні після вибухів біля Будинку офіцерів у Вінниці.

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Відомо, що Roxolana опинилася у Вінниці не випадково – разом зі своєю командою вони приїхали для участі у благодійному концерті. Після цього співачка планувала виступити у Хмельницькому, Тернополі та Житомирі. Зірка написала, що гроші за квитки повернуть покупцям.

На вибухи у Вінниці та постраждалих команди співачки вже відреагували інші зірки.

– Роксолана! Дай сил тим, хто бореться і миру на небі загинув від рук цих тварин, – заявив Дантес.

Свої слова підтримки висловили Alyona Alyona, Володимир Остапчук, гурт Kazka, а також MamaRika.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські війська випустили ракети центром Вінниці. Внаслідок вибухів біля Будинку офіцерів загинуло 20 людей, серед яких – діти.

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