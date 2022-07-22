Певица Roxolana, после ракетных обстрелов ее команды в Виннице 14 июля, представила песню Не бійся. Вместе с композицией артистка презентовала черно-белое лирическое видео.

В треке Roxolana призывает украинцев не бояться и верить в победу Украины в полномасштабной войне с РФ. Сама композиция была написала в первые дни вторжения.

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По словам певица, ей казалось, что в такие трудные времена люди нуждаются в более бодрящих и жизнерадостных композициях, однако ракетные обстрелы Винницы изменили ее отношение к собственной песне.

— 14 июля жизнь снова разделилась на до и после. После теракта в Виннице, где погиб наш Женя, я не понимала, как дальше петь. Каждый член нашей команды не понимал, как продолжать свое дело. Каждый день мы теряем родных, близких, друзей и собратьев. В такие моменты сердце разрывается, хочется опустить руки и остановиться, — написала артистка в Instagram.

Roxolana добавила, что именно этого добивается РФ, когда выпускает свои ракеты по городам Украины.

— Чтобы мы все боялись. Чтобы мы все остановились. Чтобы мы умерли изнутри. В такие моменты нужно помнить, что мы не одиноки. Не нужно бояться. Мы все вместе, бок о бок, поднимаемся и идем вперед, где будет наша победа, мир и жизнь, — подчеркнула артистка.

В лирическом ролике к песне певица поет на фоне неба, а ее слова сопровождают субтитры. В конце видео можно увидеть имена украинцев, погибших в результате ракетных ударов, нанесенных россиянами по Виннице.

Напомним, во время обстрела Винницы погиб один участник из коллектива Roxolana — Евгений Коваленко. Еще одного — Андрея Мороза увезли в больницу в тяжелом состоянии. В тот день у артистки и ее музыкантов было запланировано выступление в благотворительном концерте.

После этого певица планировала выступить в Хмельницком, Тернополе и Житомире, однако концерты она отменила.