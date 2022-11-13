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Після камінгауту: Хветкевич із Холостячки запросив Огнєвіч на весілля

13 Листопада 2022, 13:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч
Джерело: Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників підготовкою до весілля в Мексиці. Вона отримала запрошення на торжество від Андрія Хветкевича, який боровся за серце артистки в романтичному реаліті Холостячка 2.

В Instagram-stories виконавиця показала коробочку із запрошенням, а також невеликий презент.

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– Запрошення на весілля мого прекрасного друга. Як це красиво, неймовірно. Філіпе і Андрій Хветкевич запрошують мене на весілля, яке відбудеться в травні. Потрібно готувати собі найкрасивішу сукню в світі, – зазначила Огнєвіч.

Андрій з обранцем вирішили відсвяткувати своє весілля 1 травня в курортному місті Пуерто-Вальярта на березі Тихого океану. Судячи з листа в запрошенні, на гостей чекає кілька днів торжества.

У серпні Андрій Хветкевич здійснив камінгаут. Чемпіон Америки і України з фрідайвінгу заручився з коханим і зізнався, що був із ним у стосунках ще до участі в Холостячці.

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Весілля Злата Огнєвіч Холостячка
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