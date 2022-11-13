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После каминг-аута: Хветкевич из Холостячки пригласил Огневич на свадьбу

13 ноября 2022, 13:27
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Злата Огнєвіч
Источник: Злата Огневич

Певица Злата Огневич заинтриговала поклонников подготовкой к свадьбе в Мексике. Она получила приглашение на торжество от Андрея Хветкевича, который боролся за сердце артистки в романтическом реалити Холостячка 2.

В Instagram-stories исполнительница показала коробочку с приглашением, а также небольшой презент.

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— Приглашение на свадьбу моего прекрасного друга. Как это красиво, невероятно. Филиппе и Андрей Хветкевич приглашают меня на свадьбу, которая состоится в мае. Нужно подготовить себе самое красивое платье в мире, — отметила Огневич.

Андрей с избранником решили отпраздновать свою свадьбу 1 мая в курортном городе Пуэрто-Вальярта на берегу Тихого океана. Судя по письму в приглашении, гостей ждет несколько дней торжества.

В августе Андрей Хветкевич совершил каминг-аут. Чемпион Америки и Украины по фридайвингу обручился с возлюбленным и признался, что был с ним в отношениях еще до участия в Холостячке.

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Свадьба Злата Огневич Холостячка
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