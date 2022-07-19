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Після чуток про тяжку хворобу: Лайма Вайкуле виступила на закритій вечірці

19 Липня 2022, 10:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Після чуток про тяжку хворобу: Лайма Вайкуле виступила на закритій вечірці

Латвійська співачка Лайма Вайкуле з’явилася на публіці після чуток про те, що у неї різко погіршився стан здоров’я.

Артистка виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако. Вона постала в брючному костюмі oversize пісочного кольору, який підкреслив її тендітну фігуру.

Варто зазначити, що 68-річна співачка трималася на сцені впевнено та бадьоро, активно пританцьовуючи в такт своїм хітам.

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Раніше в росЗМІ з’явилася інформація, що Лайма Вайкуле бореться з раком у Юрмалі. За словами інсайдера, в артистки стався рецидив страшної хвороби, а поряд із нею перебуває близька подруга – Алла Пугачова.

Нагадаємо, 1991 року у виконавиці діагностували рак молочної залози. Після тривалого лікування хвороба відступила.

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