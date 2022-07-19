Латвийская певица Лайма Вайкуле появилась на публике после слухов о том, что у нее резко ухудшилось состояние здоровья.

Артистка выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако. Она предстала в брючном костюме oversize песочного цвета, который подчеркнул ее хрупкую фигуру.

Стоит отметить, что 68-летняя певица держалась на сцене уверенно и бордо, активно пританцовывая в такт своим хитам.

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Ранее в росСМИ появилась информация, что Лайма Вайкуле борется с раком в Юрмале. По словам инсайдера, у артистки случился рецидив страшной болезни, а рядом с ней находится близкая подруга — Алла Пугачева.

Напомним, в 1991 году у исполнительницы диагностировали рак молочной железы. После длительного лечения болезнь отступила.