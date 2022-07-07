У латвійської співачки Лайми Вайкуле різко погіршився стан здоров’я.

68-річна зірка перебуває в тяжкому стані, а поряд з нею близька подруга, російська співачка Алла Пугачова. Про це повідомляють росЗМІ.

– Нещодавно у Вайкуле трапився рецидив раку. І ось з’явилися страшні подробиці. Співачка перебуває в Юрмалі в дуже тяжкому стані. Артистка ховається від усіх. Наразі поряд із нею Алла Пугачова, – повідомляє інсайдер.

Офіційно інформацію представники артистки не підтвердили, проте Алла Пугачова зараз разом із чоловіком, ведучим Максимом Галкіним, та дітьми перебуває в Юрмалі (Латвія).

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Нагадаємо, що в 1991 році в Лайми Вайкуле діагностували рак молочної залози. Після тривалого лікування хвороба відступила, проте зараз вона знову дала про себе знати.

Фото: Лайма Вайкуле