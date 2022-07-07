Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Стан тяжкий, поряд тільки Пугачова: Лайма Вайкуле бореться із раком у Юрмалі

7 Липня 2022, 15:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стан тяжкий, поряд тільки Пугачова: Лайма Вайкуле бореться із раком у Юрмалі

У латвійської співачки Лайми Вайкуле різко погіршився стан здоров’я.

68-річна зірка перебуває в тяжкому стані, а поряд з нею близька подруга, російська співачка Алла Пугачова. Про це повідомляють росЗМІ.

– Нещодавно у Вайкуле трапився рецидив раку. І ось з’явилися страшні подробиці. Співачка перебуває в Юрмалі в дуже тяжкому стані. Артистка ховається від усіх. Наразі поряд із нею Алла Пугачова, – повідомляє інсайдер.

Офіційно інформацію представники артистки не підтвердили, проте Алла Пугачова зараз разом із чоловіком, ведучим Максимом Галкіним, та дітьми перебуває в Юрмалі (Латвія).

Зараз дивляться

Нагадаємо, що в 1991 році в Лайми Вайкуле діагностували рак молочної залози. Після тривалого лікування хвороба відступила, проте зараз вона знову дала про себе знати.

Читайте також:
Стан тяжкий, поряд тільки Пугачова: Лайма Вайкуле бореться із раком у ЮрмаліТой, хто має вуха, нехай почує: Алла Пугачова відповіла рашистам

Фото: Лайма Вайкуле

Теги
хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь