20-річний вокаліст Роман Сасанчин разом зі своєю дружиною Іванною планують повінчатися у церкві.

Про це пара повідомила у сторіз в Instagram. Вони зізналися, що вже обговорили зі священником можливість укласти шлюб у церкві.

– Посвятили вже нашу пасочку. Йдемо з дуже хорошою новиною. Ми домовилися зі священником про те, щоб взяти шлюб. Ми щасливі. Сподіваємось, що скоро закінчиться війна і тоді взагалі нашому щастю не буде меж, – сказала на відео Іванна.

Дівчина додала, що вони з нетерпінням чекають на закінчення війни, щоб зіграти весілля, яке планували з моменту розпису, з грудня 2021 року.

Нещодавно в мережі з’явилися чутки про розлучення Романа та Іванни. Згодом дружина Сасанчина заявила, що у них стався серйозний конфлікт, в якому винні обоє.

Проте розлучатися Роман та Іванна не збираються – заради доньки вони готові йти на поступки.

Нагадаємо, що Роман та Іванна познайомилися у 2020 році. За кілька місяців вони стали жити разом, а розписалися незадовго до пологів. 30 грудня 2021 року у подружжя народилася донька Елізабет.