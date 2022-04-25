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После слухов о разводе: Сасанчин с женой планируют обвенчаться

25 апреля 2022, 12:50
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
После слухов о разводе: Сасанчин с женой планируют обвенчаться

20-летний вокалист Роман Сасанчин вместе со своей женой Иванной планируют обвенчаться в церкви.

Об этом пара сообщила в сториз в Instagram. Они признались, что уже обсудили со священником возможность заключить брак в церкви.

– Посвятили уже нашу пасочку. Идем с очень хорошей новостью. Мы договорились со священником о том, чтобы повенчаться. Мы счастливы. Надеемся, что скоро закончится война и тогда вообще нашему счастью не будет предела, — сказала на видео Иванна.

Девушка добавила, что они с нетерпением ждут окончания войны, чтобы сыграть свадьбу, которую планировали с момента росписи, с декабря 2021 года.

Недавно в сети появились слухи о разводе Романа и Иванны. Впоследствии супруга Сасанчина заявила, что у них произошел серьезный конфликт, в котором виноваты оба.

Однако разводиться Роман и Иванна не собираются — ради дочери они готовы идти на уступки.

Напомним, что Роман и Иванна познакомились в 2020 году. Через несколько месяцев они стали жить вместе, а расписались незадолго до родов. 30 декабря 2021 года у супругов родилась дочь Элизабет.

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