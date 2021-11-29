Це абсурд: Будинок вчених у Львові закрили через блогерську БДСМ-вечірку

У Львові через проведення БДСМ-вечірки блогера Олександра Заліска на роковини Голодомору тимчасово призупинили роботу Будинку вчених.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, рішення про тимчасове закриття Будинку вчених ухвалила комісія з ТЕБ і НС у понеділок через порушення карантинних обмежень, які діють у червоній зоні.

– За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення призупинити господарську діяльність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, – заявив Москаленко.

Він додав, що у міській раді посадовці стежать за тим, як про цю подію, зокрема відгукуються львівяни.

– Якщо говорити про цю подію, яка відбулася у день роковин Голодомору, то, я вважаю, що немає чого коментувати, бо це абсурд. Це низько, – зазначив посадовець.

Зі свого боку, Олександр Заліско записав звернення, в якому зазначив, що нині комунікує з поліцією щодо інциденту, проте подробиці пообіцяв розкрити згодом.

Крім того, він перепросив у тих, хто образився через його дії. Блогер наголосив, що просить вибачення саме у тих, кого це насправді зачепило, а не в тих, хто намагається хайпонути на цій темі.

З чого все почалося

У День пам’яті жертв Голодоморів, який відзначають 27 листопада, блогер-мільйонник із Чернівців Олександр Заліско влаштував гучну вечірку з елементами еротики у Будинку вчених, що у Львові.

Вечірка була у стилі Show bar, з доволі відвертими конкурсами, еротичними танцями. Олександр Заліско отримав добрячу хвилю хейту за цю вечірку. Публіку обурила дата свята та місце проведення – День Голодомору та Будинок вчених.