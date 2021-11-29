После громкой БДСМ-вечеринки, которую Александр Залиско организовал в День памяти жертв Голодомора, украинские блогеры-миллионники потеряли рекламные контракты с крупными компаниями.

Пока блогеры приходят в себя от гуляний, о прекращении сотрудничества с ними уже сообщили такие компании как Metro, Новая почта, Киевстар, Lovare и Andreas Moskin.

Сеть гипермаркетов Metro

– Мы в Metro Украина искренне разделяем боль украинского народа и с большим уважением относимся к памяти жертв Голодомора. Именно поэтому компания Metro Украина считает неприемлемым для себя продолжать сотрудничество с блогерами Александром Залиском, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком, — сообщила компания.

Телекоммуникационная компания Киевстар

— Пока мы не планируем сотрудничать с инфлюэнсерами, упомянутыми в СМИ как участники этого мероприятия, – сообщает Киевстар.

Служба доставки Новая почта

— Новая почта не поддерживает высмеивание памятных событий и их обесценивание в любом виде. Безусловно, мы будем учитывать недавний инцидент в выборе лидеров мнений для дальнейшего сотрудничества. Пока у нас нет с ними действующих контрактов и договоренностей и, учитывая инцидент, не будет, — передает служба доставки.

Бренд Lovare

— Мы не поддерживаем подобные намерения и нам очень досадно из-за сложившейся ситуации. Мы уважаем историю и не сотрудничаем с блогерами, которые не разделяют наши ценности. Проявления нашего бренда были до этого инцидента, пока мы прекратили сотрудничество, — сообщили в компании.

Бренд мужской одежды Andreas Moskin

– Официально! Andreas Moskin прекращает сотрудничество со всеми “элитными” блогерами, которые в этот день были на этой вечеринке. Уважаемые лидеры мнений, думайте, что вы делаете. Обычно у вас роль “праведных”, но вчера вы показали истинное лицо, – отреагировали представители бренда.

Напомним, что в годовщину Голодомора, 27 ноября, блогер Александр Залиско устроил громкую вечеринку по случаю своего дня рождения. Мероприятие с элементами эротики состоялось в Доме ученых во Львове.

На вечеринке присутствовали и другие известные блогеры, в частности, Богдан Шелудяк (Буше), Александр Волошин, Валерия Юрченко, Таня Самбурская. Ведущим вечером выступил Владимир Остапчук. Вечеринка была в стиле Show bar, с довольно откровенными конкурсами, эротическими танцами.

После вечеринки Александр Залиско получил изрядную волну хейта. Однако сам блогер не видит ничего плохого в таком праздновании своего дня рождения.

Ведущий мероприятия Владимир Остапчук на своей странице в Instagram извинился за неуместные сториз 27 ноября. По его словам, он не понимал последствий, к которым привела эта вечеринка.