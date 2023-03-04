Зірка фільмів Врятувати рядового Раяна та Чорний яструб, американський актор Том Сайзмор пішов з життя. На момент смерті йому був 61 рік.

– З великим сумом і скорботою мушу повідомити, що актор Томас Едвард Сайзмор мирно відійшов уві сні в лікарні Святого Джозефа в Бербанку. Його брат Пол, діти Джейден і Джаггер були поряд із ним, – заявив представник актора Чарльз Лаго.

З 18 лютого Том Сайзмор перебував у комі після того, як у нього розірвалася аневризма судин головного мозку. Актор перебував у відділенні інтенсивної терапії медичного центру в Лос-Анджелесі.

Наприкінці лютого лікарі попереджали його рідних, що незабаром зірка Голівуду може піти з життя.

Зараз дивляться

Актор Сайзмор за майже 30 років кінематографічної кар’єри знявся у кількох десятках фільмів, серед яких Врятувати рядового Раяна, Народжений четвертого липня, Справжня любов, Диявол у голубій сукні, Природжені вбивці, Сутичка, Захист свідків.