Актор Том Сайзмор, який зіграв у культовому фільмі Врятувати рядового Раяна, впав у кому і може померти.

Стан актора не покращився після аневризми головного мозку, і жодних ознак на позитивні зміни поки що немає.

Про це заявив менеджер Тома Чарльз Лаго. Персонал лікарні, де перебуває Сайзмор, рекомендує родині зірки план відходу з життя з різними варіантами. Тепер близькі повинні все обміркувати.

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Щодо аневризми, то вона була результатом інсульту, який трапився 18 лютого – тоді актор був у себе вдома і втратив свідомість.

– Ми просимо для сім’ї конфіденційності у цей важкий час, вони хочуть подякувати сотням отриманих повідомлень із молитвами та підтримкою. Це був важкий час для них, – заявив менеджер.

Актор знявся у величезній кількості культових фільмів. За його плечима – знімання в Чорному яструбі, Природжених убивцях, Народженому 4 липня і багато інших.

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