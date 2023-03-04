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Ушел из жизни звезда фильмов Спасти рядового Райана и Черный ястреб Том Сайзмор

4 марта 2023, 17:21
Юля Захарченко редактор ленты
Ушел из жизни звезда фильмов Спасти рядового Райана и Черный ястреб Том Сайзмор
Источник: Getty Images

Звезда фильмов Спасти рядового Райана и Черный ястреб, американский актер Том Сайзмор ушел из жизни. На момент смерти ему был 61 год.

— С большой печалью и скорбью должен сообщить, что актер Томас Эдвард Сайзмор мирно отошел во сне в больнице Святого Джозефа в Бербанке. Его брат Пол, дети Джейден и Джаггер были рядом с ним, — заявил представитель актера Чарльз Лаго.

С 18 февраля Том Сайзмор находился в коме после того, как у него разорвалась аневризма сосудов головного мозга. Актер находился в отделении интенсивной терапии медицинского центра в Лос-Анджелесе.

В конце февраля врачи предупреждали его родных, что вскоре звезда Голливуда может уйти из жизни.

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Актер Сайзмор за почти 30 лет кинематографической карьеры снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых Спасти рядового Райана, Рожденный четвертого июля, Настоящая любовь, Дьявол в голубом платье, Прирожденные убийцы, Схватка, Защита свидетелей.

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Источник
The Guardian
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