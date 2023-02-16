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Померла акторка Ракель Велч: найкращі фото секс-символу 70-х

16 Лютого 2023, 12:17
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ракель Велч померла
Джерело: Getty Images

Американська акторка та модель Ракель Велч померла вранці 15 лютого після нетривалої хвороби. Їй було 82 роки.

Про смерть Ракель Велч повідомив її менеджер.

Велч стала міжнародним секс-символом у 1960-х роках. Вона була широко відома за роль печерної жінки в бікіні у фільмі Мільйон років до нашої ери (1966). Ракель Велч також отримала Золотий глобус за роль у фільмі Три мушкетери (1974).

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Ракель Велч була в трійці найсексуальніших зірок XX століття за версією Playboy, а також посідала друге місце серед найсексуальніших жінок усіх часів за версією Men’s Health.

Ракель Велч – найкращі фото секс-символу 70-х

Ракель Велч

Ракель Велч

Ракель Велч

Ракель Велч

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Джерело
Deadline
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