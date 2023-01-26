Відомий футболіст Жерар Піке офіційно опублікував фото зі своєю новою подружкою – Кларою Чіа Марті. Це сталося за кілька тижнів після музичної пісні з критикою від Шакіри, колишньої дружини зірки футболу.

На знімку Піке та студентки можна побачити, що вони обіймаються на задньому дворику ресторану.

І хоча Жерар ніяк не підписав знімок, натомість це зробили його фанати, які активно критикують футболіста:

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Мені було б соромно.

Уявіть, що ви руйнуєте своє сімейне життя з дружиною та дітьми, тому що не можете тримати свою волю у штанах.

Вона не йде в жодне порівняння з матір’ю ваших дітей.

Один із коментарів уїдливо жартував і згадав фруктовий джем, за яким Шакіра і дізналася про зради свого чоловіка. Так, насолода зникала з банки в будинку під час її відряджень, але ніхто, крім неї, з сім’ї не їсть джем.

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– Очевидно, це офіційне та безкоштовне місце поїдання варення, – підписав знімок один із користувачів.

Нагадаємо, що зовсім недавно Шакіра випустила пісню-насмішку, в якій розкритикувала Піке та його нову 23-річну дівчину. У пісні артистка також згадала свою свекруху, ЗМІ та проблеми з іспанськими податковими органами.