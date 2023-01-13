Шакира презентовала новую песню BZRP Music Session #53, в которой высмеяла бывшего мужа Жерара Пике и его новые отношения. Трек за сутки набрал 67 млн просмотров и уже побила рекорд в YouTube, став самой популярной латинской песней.

В четырехминутной песне Шакира не была скупа на метафоры — прошлась по бывшему мужу и его 22-летней пассии.

Сейчас смотрят

Желаю тебе всего наилучшего с моей предполагаемой заменой

Даже не знаю, что с тобой случилось, ты такой странный

Я стою двух 22

Ты променял Ferrari на Renault Twingo

Ты променял Rolex на Casio

В песне Шакира также вспомнила свою свекровь, СМИ и проблемы с испанскими налоговыми органами. По данным прокуратуры, с 2012 по 2014 годы Шакира жила в Испании, но не платила налоги. За это звезде грозит 8 лет заключения и штраф в €24 млн.

О разводе Шакиры и Пике стало известно в начале июня. 11-летний брак распался из-за измен футболиста. Новой избранницей Пике стала 22-летняя студентка.

Сама Шакира призналась, что разрыв с мужем дался тяжело не только ей, но и детям. Пара воспитывала двух сыновей — Милана и Сашу. Звезда пыталась оградить детей от темы развода, однако чрезмерное внимание СМИ и поклонников не дали этого сделать так, как хотелось бы.

После развода Шакира получила полную опеку над детьми и собирается переехать в Майами.