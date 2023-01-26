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Пике впервые опубликовал фото со своей 23-летней девушкой: критика от Шакиры не помеха

26 января 2023, 09:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Жерар Піке
Источник: Depositphotos

Известный футболист Жерар Пике официально опубликовал фото со своей новой подружкой — Кларой Чиа Марти. Это случилось спустя несколько недель после музыкальной песни с критикой от Шакиры, бывшей жены звезды футбола.

На снимке Пике и студентки можно заметить, что они обнимаются на заднем дворике ресторана. 

И хотя Жерар никак не подписал снимок, вместо него это сделали его фанаты, которые активно критикуют футболиста.

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  • Мне было бы стыдно.
  • Представьте, что вы разрушаете свою семейную жизнь с женой и детьми, потому что не можете держать свою волю в штанах.
  • Она не идет ни в какое сравнение с матерью ваших детей.

Один из комментариев язвительно подшутил и упомянул фруктовый джем, по которому Шакира и узнала об изменах своего мужа. Так, сладость пропадала из банки в доме во время ее командировок, но никто кроме нее из семьи не ест джем.

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— Очевидно, это официальное и бесплатное место поедания варенья, — подписал снимок один из пользователей.

Напомним, что совсем недавно Шакира выпустила песню-насмешку, в которой раскритиковала Пике и его новую 23-летнюю девушку. В песне артистка также вспомнила свою свекровь, СМИ и проблемы с испанскими налоговыми органами.

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