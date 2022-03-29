Українська співачка та онука першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна Маша Фокіна розповіла, що будинок її родини в Києві зруйнувала ракета російських окупантів.

В Instagram вона розповіла, що її родину позбавили будинку, оскільки уламки ворожої ракети, збитої українськими ППО, потрапили до підвалу та повністю його знищили.

Розповіла Маша і про те, що загинув їхній домашніх улюбленець – собака, яка намагалася сховатися під лавкою, але її розірвало.

– Мою сім’ю позбавили дому. Російські ракети! Росіяни, це “спецоперація”? Військовий об’єкт? Він вимагав захисту? Там мешкає моя родина! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім’я, згорів ущент! У вас досі відсохлий мозок, який застряг у російських новинах? Ви допомагаєте Україні чи так боїтеся за свою шкуру, що без докору сумління берете смерть українських дітей та їхніх батьків на свою совість? – написала Фокіна.

Також вона оприлюднила фото підвалу. На кадрах можна побачити батьків співачки, а також її дідуся.

Зазначимо, що Вітольд Фокін зараз перебуває в гостях у друга в Молдові. Сама Маша зі своїм сином та чоловіком в Америці.

Раніше окупанти знищили будинок Валерія Харчишина. На особистій сторінці в Instagram лідер гурту Друга ріка повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів будівля згоріла вщент.

Фото: Маша Фокіна