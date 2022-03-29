Украинская певица и внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина Маша Фокина рассказала, что дом ее семьи в Киеве разрушила ракета российских оккупантов.

В Instagram она рассказала, что ее семью лишили дома, поскольку обломки вражеской ракеты, сбитой украинскими ПВО, попали в подвал и полностью его уничтожили.

Рассказала Маша и о том, что погиб их домашних любимец — собака, которая пыталась спрятаться под лавкой, но ее разорвало.

— Мою семью лишили дома. Российские ракеты! Россияне, это “спецоперация”? Военный объект? Он требовал защиты? Там живет моя семья! Весь мой дом пострадал от осколков ракет. Нет фасада дома, не говоря уже об окнах и дверях. Подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел дотла! У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях? Вы помогаете Украине или так боитесь за свою шкуру, что без угрызения совести берете смерть украинских детей и их родителей на свою совесть? — написала Фокина.

Также она обнародовала фото подвала. На кадрах можно увидеть родителей певицы, а также ее дедушку.

Отметим, что Витольд Фокин сейчас находится в гостях у друга в Молдове. Сама Маша со своим сыном и мужем в Америке.

Ранее оккупанты уничтожили дом Валерия Харчишина. На личной странице в Instagram лидер группы Друга ріка сообщил, что в результате вражеских обстрелов здание сгорело дотла.

Фото: Маша Фокина