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Підслухала перед сном: Христина Решетнік розповіла, про що моляться їхні з Григорієм сини

12 Квітня 2022, 15:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Підслухала перед сном: Христина Решетнік розповіла, про що моляться їхні з Григорієм сини

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина розповіла, про що моляться їхні сини.

В Instagram Христина оприлюднила серію фото, на якому зображені їхні з Григорієм три сини – Іван, Дмитро та Олександр. Кадри зроблені на Західній Україні, куди Решетніки переїхали з початком війни з Києва.

Вань, а давай помолимося, щоб сьогодні вночі не було сирен. Підслухала вчора перед сном, як спілкувалися брати Решетніки. Реалії сьогодення… Нехай діти України живуть у мирі, – написала Христина.

Підписників зворушила історія багатодітної мами, про що вони написали в коментарях.

  • Хочеться, щоби діти мріяли, а не молилися за відсутність сирен.
  • Такі дорослі, а Сашко теж підріс і подорослішав.
  • Так хочеться, щоб вони завжди усміхалися, Боже, бережи всіх дітей.
  • Нехай усі дітки живуть у світі!
  • Чудові маленькі українці! Дорогий Івано-Франківськ! Сонячна весна! Дякуємо за це фото! А історія, звісно, ​​до сліз. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Ксенія Мішина привітала свого сина з днем народження. Вона, як і кожна українська мати, побажала хлопчику жити у світі без війни.

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Фото: Христина Решетнік

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