Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина розповіла, про що моляться їхні сини.

В Instagram Христина оприлюднила серію фото, на якому зображені їхні з Григорієм три сини – Іван, Дмитро та Олександр. Кадри зроблені на Західній Україні, куди Решетніки переїхали з початком війни з Києва.

– Вань, а давай помолимося, щоб сьогодні вночі не було сирен. Підслухала вчора перед сном, як спілкувалися брати Решетніки. Реалії сьогодення… Нехай діти України живуть у мирі, – написала Христина.

Підписників зворушила історія багатодітної мами, про що вони написали в коментарях.

Хочеться, щоби діти мріяли, а не молилися за відсутність сирен.

Такі дорослі, а Сашко теж підріс і подорослішав.

Так хочеться, щоб вони завжди усміхалися, Боже, бережи всіх дітей.

Нехай усі дітки живуть у світі!

Чудові маленькі українці! Дорогий Івано-Франківськ! Сонячна весна! Дякуємо за це фото! А історія, звісно, ​​до сліз. – Пишуть користувачі мережі.

Раніше Ксенія Мішина привітала свого сина з днем народження. Вона, як і кожна українська мати, побажала хлопчику жити у світі без війни.

Фото: Христина Решетнік