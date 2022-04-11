Українська акторка Ксенія Мішина зворушливо привітала свого єдиного сина Платона з 10-річчям. Артистка побажала йому жити в світі без війни.

В Instagram Мішина написала, що сьогодні 47 день нашого спільного пекла та 3652 день її особистого раю, оскільки її синові Платону виповнилося 10 років.

– Сьогодні в 47 день війни я особливо гостро відчуваю те важливе, що в нас є. Досі є. Наше життя. Його життя це те, що весь цей час тримає мене на плаву. Щоразу, коли мене захльостує ненависть чи відчай, біль чи боротьба, я дивлюся на нього і моє серце наповнюється ніжністю та надією, – написала Ксенія.

Вона додала, що з перших хвилин життя хлопчика відчула його чоловічу енергію, яку він проявляє щодня.

– Я бажаю тобі жити в такому світі, в якому ти зможеш проявляти характер щодня, перемагаючи себе. Перемагаючи лінощі, хитрість, невігластво, нудьгу чи зневіру. Я бажаю тобі миру, в якому нікому не треба буде воювати, бо всі будуть захоплені ідеєю створювати і примножувати щастя та свободу! – зазначила акторка.

Також Ксенія побажала кожній дитині в світі мати право голосу, почуття власної гідності, світло в душі та людяність.

– Я вірю, що ви, “нові люди”, зможете бути кращими, зможете трансформувати той біль, який жив у наших серцях і передавався з покоління в покоління, щоб створити з нього любов! Сьогодні я розумію, що єдина цінність у житті – це і є життя і я знаю, що твоє серце вже зараз живе з цим законом! – додала Мішина.

Актриса впевнена, що хлопчик принесе в мир світ, а вона йому в цьому допоможе.