Російський ведучий Максим Галкін опублікував історію пораненої під час евакуації з Маріуполя Кіри Чеберко.

У своєму Instagram артист оприлюднив відео, на якому маленька Кіра розповідає, як вони з мамою ховалися в підвалі та як вона наступила на розтяжку, через що була поранена.

– Я багато років розмовляю з дітьми в найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато чудових дитячих історій. Діти не повинні переживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя, – написав Галкін.

Також Максим наголосив, що ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати.

Нагадаємо, що ведучий відкрито виступив проти війни в Україні, через що був змушений разом із сім’єю покинути Росію.

Зараз разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми Галкін перебуває в Ізраїлі. Раніше в мережі з’явилися фото їхнього імовірного будинку в Кейсарії.

Фото: Максим Галкін