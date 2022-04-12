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Діти не повинні проживати таке: Галкін поділився історією дівчинки з Маріуполя

12 Квітня 2022, 10:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Максим Галкін

Російський ведучий Максим Галкін опублікував історію пораненої під час евакуації з Маріуполя Кіри Чеберко.

У своєму Instagram артист оприлюднив відео, на якому маленька Кіра розповідає, як вони з мамою ховалися в підвалі та як вона наступила на розтяжку, через що була поранена.

– Я багато років розмовляю з дітьми в найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато чудових дитячих історій. Діти не повинні переживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя, – написав Галкін.

Також Максим наголосив, що ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати.

Нагадаємо, що ведучий відкрито виступив проти війни в Україні, через що був змушений разом із сім’єю покинути Росію.

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Зараз разом зі своєю дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми Галкін перебуває в Ізраїлі. Раніше в мережі з’явилися фото їхнього імовірного будинку в Кейсарії.

Фото: Максим Галкін

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