Жена телеведущего Григория Решетника Кристина рассказала, о чем молятся их сыновья.

В Instagram Кристина обнародовала серию фото, на котором запечатлены их с Григорием три сына — Иван, Дмитрий и Александр. Кадры сделаны на Западной Украине, куда Решетники переехали с началом войны из Киева.

— Вань, а давай помолимся, чтобы сегодня ночью не было сирен. Подслушала вчера перед сном, как общались братья Решетники. Реалии настоящего… Пусть дети Украины живут в мире, — написала Кристина.

Подписчиков растрогала история многодетной мамы, о чем они написали в комментариях.

Хочется, чтобы дети мечтали, а не молились за отсутствие сирен.

Такие взрослые, а Сашуня тоже подрос и повзрослел.

Так хочется, чтобы они всегда улыбались, Боже, храни всех детей.

Пусть все детки живут в мире!

Прекрасные маленькие украинцы! Дорогой Ивано-Франковск! Солнечная весна! Спасибо за это фото! А история, конечно, до слез. — Пишут пользователи сети.

Ранее Ксения Мишина поздравила своего сына с днем рождения. Она, как и каждая украинская мама, пожелала мальчику жить в мире без войны.

Фото: Кристина Решетник