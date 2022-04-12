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Подслушала перед сном: Кристина Решетник рассказала, о чем молятся их с Григорием сыновья

12 апреля 2022, 15:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Подслушала перед сном: Кристина Решетник рассказала, о чем молятся их с Григорием сыновья

Жена телеведущего Григория Решетника Кристина рассказала, о чем молятся их сыновья.

В Instagram Кристина обнародовала серию фото, на котором запечатлены их с Григорием три сына — Иван, Дмитрий и Александр. Кадры сделаны на Западной Украине, куда Решетники переехали с началом войны из Киева.

Вань, а давай помолимся, чтобы сегодня ночью не было сирен. Подслушала вчера перед сном, как общались братья Решетники. Реалии настоящего… Пусть дети Украины живут в мире, — написала Кристина.

Подписчиков растрогала история многодетной мамы, о чем они написали в комментариях.

  • Хочется, чтобы дети мечтали, а не молились за отсутствие сирен.
  • Такие взрослые, а Сашуня тоже подрос и повзрослел.
  • Так хочется, чтобы они всегда улыбались, Боже, храни всех детей.
  • Пусть все детки живут в мире!
  • Прекрасные маленькие украинцы! Дорогой Ивано-Франковск! Солнечная весна! Спасибо за это фото! А история, конечно, до слез. — Пишут пользователи сети.

Ранее Ксения Мишина поздравила своего сына с днем рождения. Она, как и каждая украинская мама, пожелала мальчику жить в мире без войны.

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Фото: Кристина Решетник

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