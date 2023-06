Солістка Florence and the Machine Флоренс Велч публічно підтримала Україну зі сцени. Артистка розгорнула жовто-синій прапор, і покрасувалася в головному уборі від українського дизайнера.

Відео та фото з концерту поділився в Instagram сам творець аксесуара Руслан Багінський. На відео можна побачити, що Флоренс красується в золотому обручі на голові, який нагадує лавровий вінок.

– Дуже емоційний момент – Флоренс співає в нашому уборі ручної роботи в рамках туру Fever Tour і тримає український прапор. Лавровий вінок – вічний символ перемоги, – підписав відео Руслан.

Нагадаємо, що дизайнер не вперше робить головний убір для співачки. Раніше Florence and the Machine показалася в золотій житній короні, яку Флоренс використовувала для знімання кліпу My Love. Показово, що і сам кліп було знято в Києві, але ще до повномасштабної війни – у листопаді 2021 року.

Навесні 2022 року інді-гурт також випустив кліп Free, який знімали в Києві. Роботу фільмували в одному з корпусів КНУ імені Тараса Шевченка та на Байковому кладовищі.