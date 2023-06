Солистка Florence and the Machine Флоренс Уэлч публично поддержала Украину со сцены. Артистка развернула желто-синий флаг, и покрасовалась в головном уборе от украинского дизайнера.

Видео и фото с концерта поделился в Instagram сам создатель аксессуара Руслан Багинский. На видео можно увидеть, что Флоренс красуется в золотом обруче на голове, который напоминает лавровый венок.

— Очень эмоциональный момент — Флоренс поет в нашем уборе ручной работы в рамках тура Fever Tour и держит украинский флаг. Лавровый венок — вечный символ победы, — подписал видео Руслан.

Напомним, что дизайнер не первый раз делает головной убор для певицы. Ранее Florence and the Machine показалась в золотой ржаной короне, которую Флоренс использовала для съемок клипа My Love. Примечательно, что и сам клип был снят в Киеве, но еще до полномасштабной войны — в ноябре 2021 года.

Весной 2022 года инди-группа также выпустила клип Free, который снимался в Киеве. Работу фильмовали в одном из корпусов КНУ имени Тараса Шевченко и на Байковом кладбище.