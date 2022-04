Відомий британський гурт Florence and the Machine випустив новий кліп на пісню Free. Відеороботу знято в Києві та присвячено Україні.

– Знято у Києві 18 листопада 2021 року з українськими кінематографами та художниками, блискуча свобода яких ніколи не згасне, — йдеться наприкінці відео.

Ще восени 2021 року музиканти приїхали до столиці за гарними кадрами. У кліпі можна побачити солістку Florence and the Machine Флоренс Уелч, легендарного актора Білла Наї та танцюриста Раяна Геффінгтона.

Багато українців у відео можуть помітити безліч знайомих локацій столиці України. Британці створювали ролик в одному з корпусів КНУ імені Тараса Шевченка, а також на Байковому цвинтарі – видніється місцевий крематорій.

У березні цього року Florence and the Machine представили кліп на пісню Heaven Is Here – його також зняли у Києві восени минулого року. Під час прем’єри відеороботи солістка Флоренс Уелч нагадала усьому світу про війну України з Росією і підказала, як можна допомогти нашій країні в цей нелегкий час. Вона зізналася, що дві танцівниці з ролика ховалися у рідному місті, коли його захопили військові РФ.