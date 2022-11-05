Украинский дизайнер шляп Руслан Багинский украсил голову вокалистки британской инди-группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч. Об этом Руслан сообщил в своем Instagram.

— Золотая ржаная корона, украшающая Флоренцию, как никогда символизирует нашу украинскую природу, дом и жизнь, которая победит, несмотря ни на что. Это символ Киева как места, где встречались творческие сердца со всего мира, — заявил дизайнер.

Известно, что Флоренс Уэлч появилась с аксессуаром от Руслана в клипе My Love, который был снят в Киеве в ноябре 2021 года.

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— Работа была снята за несколько месяцев до того, как наша родная страна подверглась полномасштабному вторжению. Флоренс не могла бы лучше выразить в своих текстах то, что мы часто чувствуем сейчас, пока творческие сердца снова не встретятся, — добавил Багинский.

Известно, что инди-группа активно поддерживают Украину в условиях войны с Россией и часто снимают клипы в Киеве из-за невероятных пейзажей и необычных локаций.

К примеру, еще в весной Florence and the Machine выпустили клип на песню Free, снятый в Киеве. Британцы создавали ролик в одном из корпусов КНУ имени Тараса Шевченко, а также на Байковом кладбище.