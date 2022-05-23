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Підкорювач жіночих сердець: який вигляд має танцівник Kalush Orchestra КилимМен без маски

23 Травня 2022, 16:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Підкорювач жіночих сердець: який вигляд має танцівник Kalush Orchestra КилимМен без маски

Після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 до кожного учасника прикута особлива увага. І якщо про інших хлопців щось відомо, то КилимМен залишається загадкою. Він завжди з’являється на публіці в костюмі килима, який закриває його обличчя та тіло.

Який вигляд має в житті КилимМен з Kalush Orchestra та що про нього відомо – в матеріалі.

Справжнє ім’я танцівника – Влад Курочкін. Йому 23 роки. Родом він із Івано-Франківської області – місто Коломия.

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Понад 10 років він займається танцями, а також бере участь у профільних конкурсах та турнірах.

В Instagram Влад публікує особисті фото, на яких чітко видно його обличчя. Є у профілі фото та відео і з іншими учасниками Kalush Orchestra.


Про особисте життя Курочкіна нічого не відомо, проте за коментарями, які залишають у нього під фото, можна визначити, що молодий чоловік користується популярністю серед дівчат.


  • Де шукати таких файних хлопців?
  • Підкорювач жіночих сердець.
  • Краш усіх українок!
  • Який красивий!
  • Можна я тебе заберу?
  • Та ти крутий!
  • Ну який ти красень, – пишуть фанатки.

До складу гурту Kalush Orchestra входить ще п’ятеро учасників:

  • фронтмен – Олег Псюк;
  • мультиінструменталісти – Тимофій Музичук, Ігор Діденчук та Віталій Дужик;
  • вокаліст – Саша Таб.

Kalush Orchestra представляв Україну на Євробаченні 2022 з піснею Stefania. Наприкінці свого номера хлопці звернулися до Європи із закликом врятувати Маріуполь та військових в Азовсталі.

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