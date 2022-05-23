После победы группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 к каждому участнику приковано особое внимание. И если о каждом из парней что-то известно, то КилимМэн остается загадкой. Он всегда появляется на публике в костюме ковра, который закрывает его лицо и тело.
Как выглядит в жизни КилимМэн из Kalush Orchestra и что о нем известно — в материале.
Настоящее имя танцора — Влад Курочкин. Ему 23 года. Родом он из Ивано-Франковской области — город Коломыя.
Более 10 лет он занимается танцами, а также принимает участие в профильных конкурсах и турнирах.
В Instagram Влад публикует личные фото, на которых отчетливо видно его лицо. Есть в профиле фото и видео и с другими участниками Kalush Orchestra.
О личной жизни Курочкина ничего неизвестно, однако по комментариям, которые оставляют у него под фото можно определить, что молодой человек пользуется популярностью среди девушек.
- Где искать таких красивых парней?
- Покоритель женских сердечек.
- Краш всех украинок!
- Какой красивый!
- Можно я тебя заберу?
- Да ты крут!
- Ну какой ты красавчик. — Пишут фанатки.
В состав группы Kalush Orchestra входит еще пять участников:
- фронтмен — Олег Псюк;
- мультиинструменталисты — Тимофей Музычук, Игорь Диденчук и Виталий Дужик;
- вокалист — Саша Таб.
Kalush Orchestra представлял Украину на Евровидении 2022 с песней Stefania. В конце своего номера ребята обратились к Европе с призывом спасти Мариуполь и военных в Азовстали.