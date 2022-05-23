После победы группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 к каждому участнику приковано особое внимание. И если о каждом из парней что-то известно, то КилимМэн остается загадкой. Он всегда появляется на публике в костюме ковра, который закрывает его лицо и тело.

Как выглядит в жизни КилимМэн из Kalush Orchestra и что о нем известно — в материале.

Настоящее имя танцора — Влад Курочкин. Ему 23 года. Родом он из Ивано-Франковской области — город Коломыя.

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Более 10 лет он занимается танцами, а также принимает участие в профильных конкурсах и турнирах.

В Instagram Влад публикует личные фото, на которых отчетливо видно его лицо. Есть в профиле фото и видео и с другими участниками Kalush Orchestra.

О личной жизни Курочкина ничего неизвестно, однако по комментариям, которые оставляют у него под фото можно определить, что молодой человек пользуется популярностью среди девушек.

Где искать таких красивых парней?

Покоритель женских сердечек.

Краш всех украинок!

Какой красивый!

Можно я тебя заберу?

Да ты крут!

Ну какой ты красавчик. — Пишут фанатки.

В состав группы Kalush Orchestra входит еще пять участников:

фронтмен — Олег Псюк;

мультиинструменталисты — Тимофей Музычук, Игорь Диденчук и Виталий Дужик;

вокалист — Саша Таб.

Kalush Orchestra представлял Украину на Евровидении 2022 с песней Stefania. В конце своего номера ребята обратились к Европе с призывом спасти Мариуполь и военных в Азовстали.