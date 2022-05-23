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Покоритель женских сердец: как выглядит танцовщик Kalush Orchestra КилимМэн без маски

23 мая 2022, 16:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Покоритель женских сердец: как выглядит танцовщик Kalush Orchestra КилимМэн без маски

После победы группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 к каждому участнику приковано особое внимание. И если о каждом из парней что-то известно, то КилимМэн остается загадкой. Он всегда появляется на публике в костюме ковра, который закрывает его лицо и тело.

Как выглядит в жизни КилимМэн из Kalush Orchestra и что о нем известно — в материале.

Настоящее имя танцора — Влад Курочкин. Ему 23 года. Родом он из Ивано-Франковской области — город Коломыя.

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Более 10 лет он занимается танцами, а также принимает участие в профильных конкурсах и турнирах.

В Instagram Влад публикует личные фото, на которых отчетливо видно его лицо. Есть в профиле фото и видео и с другими участниками Kalush Orchestra.

О личной жизни Курочкина ничего неизвестно, однако по комментариям, которые оставляют у него под фото можно определить, что молодой человек пользуется популярностью среди девушек.

  • Где искать таких красивых парней?
  • Покоритель женских сердечек.
  • Краш всех украинок!
  • Какой красивый!
  • Можно я тебя заберу?
  • Да ты крут!
  • Ну какой ты красавчик. — Пишут фанатки.

В состав группы Kalush Orchestra входит еще пять участников:

  • фронтмен — Олег Псюк;
  • мультиинструменталисты — Тимофей Музычук, Игорь Диденчук и Виталий Дужик;
  • вокалист — Саша Таб.

Kalush Orchestra представлял Украину на Евровидении 2022 с песней Stefania. В конце своего номера ребята обратились к Европе с призывом спасти Мариуполь и военных в Азовстали.

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