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Під захистом пральної машинки: Мішина показала, як ховається із сином від нічних обстрілів

6 Червня 2023, 15:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мішина

Українська актриса Ксенія Мішина показала, як ховається від нічних обстрілів Києва. Так, зірка спала на підлозі ванної разом зі своїм 11-річним сином.

Своєю безпечною локацією артистка поділилася в Instagram. Ксенія натякнула, що не ігнорує повідомлення про повітряну тривогу, тому за час війни призвичаїлася створювати безпечне місце, не виходячи з дому.

На знімку можна помітити, як її 11-річний Платон спить на матраці, вкритий ковдрою. З одного боку сина прикриває пральна машинка.

– Повідомлення від друга: прокинувся від того, що лопнула кришка унітаза, на якій я заснув. Теж виявився страшний звук. Вбиральня тепер як центр нашого життя. Помився, посрав, ліг спати… – підписала знімок Мішина.

Нагадаємо, що нехай Ксенія і намагається вберегти сина від ракет, але від помилок не застрахований ніхто. Раніше Мішина зводила свого сина на вулицю червоних ліхтарів. Як виявилося, це було в Бельгії, куди актриса поїхала на знімання. Дорогою додому навігатор їх завів на скандальну вулицю, а звернути не було можливості. Після цього артистка вважає себе прогресивною мамою.

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Війна в Україні Ксенія Мішина
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