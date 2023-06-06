Українська актриса Ксенія Мішина показала, як ховається від нічних обстрілів Києва. Так, зірка спала на підлозі ванної разом зі своїм 11-річним сином.

Своєю безпечною локацією артистка поділилася в Instagram. Ксенія натякнула, що не ігнорує повідомлення про повітряну тривогу, тому за час війни призвичаїлася створювати безпечне місце, не виходячи з дому.

На знімку можна помітити, як її 11-річний Платон спить на матраці, вкритий ковдрою. З одного боку сина прикриває пральна машинка.

– Повідомлення від друга: прокинувся від того, що лопнула кришка унітаза, на якій я заснув. Теж виявився страшний звук. Вбиральня тепер як центр нашого життя. Помився, посрав, ліг спати… – підписала знімок Мішина.

Нагадаємо, що нехай Ксенія і намагається вберегти сина від ракет, але від помилок не застрахований ніхто. Раніше Мішина зводила свого сина на вулицю червоних ліхтарів. Як виявилося, це було в Бельгії, куди актриса поїхала на знімання. Дорогою додому навігатор їх завів на скандальну вулицю, а звернути не було можливості. Після цього артистка вважає себе прогресивною мамою.