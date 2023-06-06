Украинская актриса Ксения Мишина показала, как прячется от ночных обстрелов Киева. Так, звезда спала на полу ванной вместе со своим 11-летним сыном.

Своей безопасной локацией артистка поделилась в Instagram. Ксения намекнула, что не игнорирует сообщения о воздушной тревоге, поэтому за время войны приловчилась создавать безопасное место не выходя из дома.

На снимке можно заметить, как ее 11-летний Платон спит на матрасе, укрывшись одеялом. С одной стороны сына прикрывает стиральная машинка.

— Сообщение от друга: проснулся от того, что лопнула крышка унитаза, на которой я заснул. Тоже оказался страшный звук. Уборная теперь как центр нашей жизни. Помылся, посрал, лег спать… — подписала снимок Мишина.

Напомним, что пусть Ксения и пытается уберечь сына от ракет, но от ошибок не застрахован никто. Ранее Мишина сводила своего сына на улицу красных фонарей. Как оказалось, это было в Бельгии, куда актриса поехала на съемки. По пути домой навигатор их завел на скандальную улицу, а свернуть не было возможности. Артистка считает себя прогрессивной мамой после этого.