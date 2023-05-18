Украинская актриса Ксения Мишина вспомнила, как водила сына на улицу красных фонарей. В интервью звезда призналась, что чувствует себя прогрессивной мамой.

Это произошло в Бельгии — в Антверпене, куда Ксения приехала на съемки.

— С одной стороны я горжусь, ведь прогрессивная мама, но с другой стороны — не очень. Мы с Платоном приехали в Антверпен с сыном, и гулям по городу, где я ему рассказываю интересные факты. Тогда мы ходили с навигатором, ведь я не помнила этот город, — начала свою историю Мишина.

Именно навигатор и подставил актрису, когда она с сыном шла домой.

— Мы идем и я смотрю — какая-то голая дура стоит в окне. А я тут с сыном иду. Затем я осматриваюсь — елы-палы. Мы попали на улицу красных фонарей. И я иду с пакетами в руках, а рядом сын, который улыбается и смотрит по сторонам — он уже знал, где мы. Гуляют рядом мужики и смотрят на меня — мне тогда было очень стыдно. А свернуть мы не могли — Платон увидел все, что только можно было в свои 10 лет, — заявила актриса.

Напомним, что недавно Мишина виделась с отцом Платона, который не видел своего сына за 11 лет. Мужчина заявил, что осознал свои ошибки и хочет поддерживать контакт с ребенком.